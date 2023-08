Ongeval met letsel op Buizerdlaan in Hoogeveen

Autobrand in Staphorst vermoede­lijk aangesto­ken: politie doet verder onderzoek

Een auto aan de H.G. Zwerusstraat in Staphorst is gisteravond vermoedelijk in brand gestoken. Dat blijkt uit eerste onderzoek van de politie, zegt woordvoerder Simone van Dijk. ,,We zijn een buurtonderzoek gestart en gaan camerabeelden bekijken.”