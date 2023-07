Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Commandeur Ravenstraat in Hoorn

Door brand getroffen studenten­flat maanden onbewoon­baar: ‘Schade is groot en heel complex’

De 219 bewoners van een studentenflat aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West kunnen de komende anderhalf tot twee maanden niet terug naar huis. Door een brand in de meterkast de dag voor kerst raakte de elektriciteitsinstallatie zwaar beschadigd. Woningcorporatie Woonzorg, eigenaar van de flat, bevestigde vandaag een bericht hierover in Het Parool.