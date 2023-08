Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Oostergouw in Zwaag

Zevende verdachte vast in reeks ‘extreem gewelddadi­ge’ woningover­val­len in Noord-Hol­land

De politie heeft in het onderzoek naar een reeks extreem gewelddadige overvallen in 2020 en 2021 in met name Noord-Holland Noord een zevende verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit België. Hij was ten tijde van de serie overvallen minderjarig en wordt om die reden apart van de overige verdachten achter gesloten deuren berecht.