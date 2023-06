Auto vlieg in brand op A4 bij Hoogmade, twee rijstroken dicht

Aziz (22) overviel samen met twee anderen zijn oude buurman, die werd geslagen en tegen de grond gehouden

Aziz G. (22) uit Hazerswoude-Dorp zei dat hij maar een klein aandeel had in de flatwoningoverval aan het Jacques Urlusplantsoen op kerstavond 2021 in Leiden, maar de rechtbank vindt dat hij juist een ‘leidende’ rol had. Daarom legt de Haagse rechtbank hem anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, op.