Grote schuurbrand in boerderij bij Zalk eist leven van 44 jonge koeien

update met videoBij een grote brand in een schuur het buitengebied tussen Zalk en Kampen zijn vanmiddag 44 kalveren en jonge koeien om het leven gekomen. Het vuur is onder controle, maar er is wel asbest vrijgekomen.

De brand brak rond 16.15 uur uit bij een melkveehouderij aan de Baron Bentinckweg, vlakbij het gehucht De Zande. Het vuur woedde in een schuur achter de woning. De brandweer was met meerdere bluswagens uit onder meer Kampen en Oldebroek en een hoogwerker ter plekke, maar kon niet voorkomen dat al het jongvee in de schuur om het leven kwam.

In de schuur stond alleen jongvee - tot een jaar of twee - het melkvee van de maatschap staat elders. Vee-artsen waren snel ter plekke om de dieren die nog leefden uit hun lijden te verlossen.

Volledig scherm De brand woedt in een schuur langs de Baron Bentinckweg. © Stefan Verkerk

De brand was in de wijde omgeving te zien. Flinke rookwolken - eerst zwart en later grijs van kleur - trokken over de weilanden weg, richting de N50. Daar ligt ook verzorgingsplaats Zalkerbroek, met hotel en tankstation.

Asbest

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er echter geen gevaar geweest voor de volksgezondheid, ondanks het feit dat er asbest is vrijgekomen. Dat zou allemaal neergeslagen zijn op het terrein zelf. Bij gevolg moest wel iedereen die op het terrein is geweest, grondig worden ontsmet.

In een ambulance werden een aantal mensen onderzocht die wellicht rook hebben ingeademd. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de woordvoerder is het gelukt om de woning te behouden, maar is een groot deel van de schuur afgebrand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.