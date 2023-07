Ongeval met letsel op Hamstraat in Kerkrade

Tracker leidt naar gestolen Porsche van twee ton in loods Eygelsho­ven, twee arresta­ties

De politie heeft twee verdachten aangehouden in een loods in Eygelshoven waar zich gestolen auto’s bevonden. Een van de auto's was een Porsche 911 4 GTS Targa die volgens de politie een nieuwwaarde van 187.000 euro vertegenwoordigt.