Hulpdiensten uitgerukt voor reanimatie op Grutto in Ursem

Man (34) opgepakt om vernieling Pri­de-expositie in Alkmaar

Een 34-jarige man uit Alkmaar is vrijdag aangehouden voor het vernielen van de Pride-expositie in diezelfde plaats. De tentoonstelling op het Stationsplein werd vrijdagochtend voor de tweede keer vernield. Of de verdachte mogelijk ook betrokken was bij de eerdere vernieling, wordt onderzocht.