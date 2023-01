Brandweer rukt massaal uit voor trappenhuis vol rook en voorkomt brand in appartementencomplex

Met vijf voertuigen rukte de brandweer uit, na een brandmelding in het complex aan de Leeghwaterstraat. Er was een stapel oud papier in brand gestoken, daardoor stond het trappenhuis vol met rook. Die rook kan gevaarlijk zijn.

Een aantal huizen werd ontruimd. Nadat de brandweer het portiek en enkele woningen had geventileerd, konden de bewoners al snel weer hun huizen in.

Drie jaar geleden overleden twee personen en raakten twee zwaargewond bij een brand in een flat in Arnhem. Daar was in een portiek een bank in brand gestoken. De slachtoffers zaten knel in een lift toen door de brand de elektriciteit uitviel en zij stikten door de rook.