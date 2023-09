Vrachtwagen uitgebrand in Berkel en Rodenrijs

Drugsop­slag­lo­ca­tie aangetrof­fen in pand Capelle aan den IJssel

De politie heeft een opslag- en inpaklocatie voor wiet aangetroffen in een woning aan het Filomeentje Erf in Capelle aan den IJssel. Daarbij zijn twee mannen uit Polen van 23 en 25 jaar aangehouden. Ook zijn er tientallen kilo's drugs, een nepvuurwapen en twee auto's in beslag genomen.