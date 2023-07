Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Rijksweg-West in Laren

UPDATE Grote brand bij visopslag aan de Snoekbaars­weg Bunschoten-Spakenburg onder controle

Een korte, maar felle brand in een visloods in Bunschoten heeft dinsdagmiddag voor flink wat reuring gezorgd aan de Snoekbaarsweg. Waar de brandweer druk in de weer was het vuur te bestrijden, kwamen medewerkers van omliggende vis- en koekbedrijven nieuwsgierig naar buiten.