Middelbrand in Laren op Stad en Lande

Amersfoort ontsierd door hakenkrui­zen en Davidster­ren: ‘Laatste drie maanden 49 meldingen’

In de afgelopen drie maanden is er op minimaal 25 plekken in Amersfoort aanstootgevende graffiti aangetroffen. Het gaat hierbij in veel gevallen om een Davidster of hakenkruis. De gemeente ontving 49 meldingen, waarvan een deel over dezelfde situatie.