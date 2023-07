Hulpdiensten uitgerukt voor persoon te water op Voorstreek in Leeuwarden

Drie Leeuwar­ders aangehou­den voor ondermij­ning

De politie heeft maandag drie mannen uit Leeuwarden opgepakt in een onderzoek naar criminaliteit gerelateerd aan vastgoed. Ze worden onder meer verdacht van het faciliteren van professionele hennepteelt en oplichting. In een woning en een bedrijfspand in de Friese plaats zijn administratie en gegevensdragers in beslag genomen.