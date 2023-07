Brand geblust in badkamer van monumentaal pand in Leiden

update Carlos herinnert zich wurgen Arlette niet, maar justitie gelooft hem niet: ‘Ik vóelde dat ze leven kwijt was, zei u’

De verdachte Carlos V. (31) zegt zich niets te herinneren van het moment waarop hij Arlette Assenberg doodde in haar woning in Alphen. Maar daaraan twijfelt het Openbaar Ministerie en eist tbs met dwangverpleging. De kans op herhaling is zeer groot, de officier van justitie vindt hem zelfs een gevaar voor de samenleving.