Explosie in appartementencomplex in Leiden

Ontplof­fing bij voordeur woning in Leiden, geen gewonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij de voordeur van een woning aan de Meerhof in Leiden iets ontploft. De politie spreekt van een poging tot brandstichting. De woning in het Bos- en Gasthuisdistrict liep veel schade op. Niemand raakte gewond.