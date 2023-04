Man raakt zwaargewond bij sportcentrum Dekker Warmond: traumahelikopter op naastgelegen golfbaan

Met video Man (40) raakt ernstig gewond na steekpar­tij in woning Anjelier­tuin

In een woning aan de Anjeliertuin in Zoetermeer is in de nacht van zaterdag op zondag een 40-jarige man uit Zoetermeer ernstig gewond geraakt. De politie heeft inmiddels een 23-jarige plaatsgenoot aangehouden als verdachte.