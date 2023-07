Man (65) raakt gewond bij geweldsdelict in Lelystad: politie roept getuigen op zich te melden

Twee gaslekken in korte tijd in deze buurt in Emmeloord: ‘Vervelend’

Bewoners in de omgeving van de Elba in Emmeloord hadden donderdagochtend korte tijd te maken met een gaslek in de straat. Uiteindelijk viel de hinder mee en was ontruiming van de flat niet nodig. Wel opvallend: drie dagen eerder was er ook al een gaslek in deze buurt.