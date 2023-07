Ongeval met letsel op Napoleonsweg in Ittervoort

met video Enorme schade na woning­brand in Deurne, vermoede­lijk ontstaan door werk op dak

DEURNE - Een woningbrand in de Limburgstraat in Deurne heeft vrijdag rond het middaguur voor erg veel schade gezorgd. De brand was rond 12.45 uur onder controle en is inmiddels geblust. Bij een tweede, naastgelegen pand bleef de schade beperkt tot wat water- en rookschade. Er zijn geen slachtoffers.