Traumahelikopter ingezet voor ongeval met letsel op Gemeentebos in Grathem

Dronken automobi­list raakt bijna vier fietsers en moet rijbewijs inleveren: ‘Hij wilde nog even naar huis rijden’

SOMEREN - Een bestuurder die bijna niet meer op zijn benen kon staan, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren zijn rijbewijs mogen inleveren. Na het bijna aanrijden van vier fietsers, en na het afnemen van een blaastest, bleek dat dat de man veel te veel gedronken had.