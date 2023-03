Achtervolging met groot vleesmes was volgens rechtbank ‘geen poging doodslag’

Was Cynthia W. (34) uit Maassluis van plan de kennis die haar lastig viel dood te steken toen ze hem achterna rende? Nee, oordeelt de rechtbank. Het was een ‘bedreiging tegen het leven gericht’. De vrouw kreeg daar vrijdagmiddag een taakstraf van 140 uur voor opgelegd.

Het slachtoffer zou volgens de vrouw allerlei vervelende verhalen over haar hebben rondverteld. Ook zei ze dat hij haar regelmatig telefonisch lastig viel. Ze wilde aan de roddels een eind maken en zocht in de zomer van 2021 haar kwelgeest op om daarover met hem te praten. Toen de discussie uit de hand dreigde te lopen, pakte ze het mes dat ze toevallig in haar auto had liggen. Ze ging ermee achter de man aan, maar tot een steekpartij kwam het niet.

Toch raakte de Schiedammer die bij zijn huis door W. was opgewacht, zwaar gewond. Dat kwam door de actie van W.’s vriend Jan B. (28) uit Breda. Hij was ingeseind dat de boel escaleerde en kwam naar Schiedam gesneld. Toen hij daar in de Nieuw-Mathenesserstraat de man signaleerde, ging hij met zijn bestelbus achter hem aan en reed hem klem tegen een boom. Daarbij kwam het slachtoffer onder de bedrijfswagen en liep de nodige botbreuken op.

Geraakt

,,Het slachtoffer is rechtstreeks geraakt met een snelheid die niet gering was”, stelt de rechter. Hij vindt dat daarmee een poging doodslag kan worden bewezen. Ook verwijt hij de Brabander het slachtoffer in hulpeloze toestand te hebben achtergelaten. B. zou tegen zijn vriendin hebben gezegd dat ze hem maar moest laten liggen, omdat hij toch niet meer kon lopen. Het slachtoffer kon geen kant op, maar was nog in staat 1-1-2 te bellen.

B. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden en kreeg daarnaast de ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar opgelegd. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s betalen.

