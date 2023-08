Kind op fiets geschept door motorrijder bij rotonde in Maassluis

Alerte getuige voorkomt ‘mogelijke aanslag’ in binnenstad van Dordrecht

Een 17-jarige Rotterdammer is woensdagochtend aangehouden, omdat hij in het bezit was van een vuurwerkbom. Dankzij een oplettende getuige kon hij worden opgepakt en werd een mogelijke aanslag in het centrum van Dordrecht voorkomen.