Schietincident in Maastricht: geen verdachten en geen gewonden aangetroffen

Aandacht voor gewelddadi­ge berovingen in Kerkrade in uitzending van Opsporing Verzocht

Aanstaande dinsdag zal er in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht zijn voor enkele gewelddadige beroven in de regio Parkstad, waarbij twee zaken in Kerkrade uitgelicht zullen worden. Dat meldt de politie.