Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Veilingweg in Andijk

Brand geblust op passagiers­schip op Markermeer nabij Enkhuizen

Op een schip met ongeveer 56 passagiers en veertien bemanningsleden aan boord op het Markermeer in de buurt van Enkhuizen heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brand woedde in een technische ruimte en kon door de bemanning worden geblust. Niemand is gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.