Jongeren spreken af om te vechten in Meppel: tiener met mes aangehouden

Met video Drie appartemen­ten onbewoon­baar verklaard na grote brand in zorginstel­ling Meppel, bewoners elders opgevangen

In een zorginstelling in Meppel heeft vannacht een flinke brand gewoed. In een bijgebouw van de instelling ontstond een uitslaande brand waarna de brandweer al snel opschaalde. Drie appartementen zijn onbewoonbaar verklaard.