Bestuurder gewond geraakt bij ernstig ongeluk op N362 bij Midwolda

Man (18) rijdt met 40-kilometer­voer­tuig snelheid van 132 km/u in Nieuw Beerta

Een 18-jarige man uit Westerwolde is zijn rijbewijs kwijt nadat hij zaterdag in een ‘Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid’ (MMBS), die maximaal 40 kilometer per uur mag rijden, werd geklokt met een snelheid van 132 kilometer per uur toen hij reed over de Langeweg in Nieuwe Beerta.