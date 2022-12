Verdacht vat gevonden in Dorst, onbekende vloeistof in sloot gelekt

DORST - Een verdacht vat is maandagavond rond middernacht op de Leijweg in Dorst gevonden. De politie en brandweer werden opgeroepen, die ontdekten dat het vat lekte. In de opslag past 1000 liter aan vloeistof, maar het is onduidelijk hoeveel stoffen precies in de berm en sloot zijn gelopen.