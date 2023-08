Hulpdiensten uitgerukt voor reanimatie op Cavaljéplein in Purmerend

Vierde incident in vier dagen in gemeente Purmerend: explosie en brand bij woning

Bij een woning in het Noord-Hollandse Middenbeemster is vrijdagochtend vroeg een explosief afgegaan. Door de explosie ontstond brand, waardoor de woning onbewoonbaar is geworden. Ook moesten preventief omliggende woningen worden ontruimd. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Het is het vierde incident in de gemeente Purmerend, waar Middenbeemster onder valt, in vier dagen tijd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze zaken.