Explosie en brand bij huis in Melick, politie zet omgeving af

Apparatuur zendmast Echt vernield, bereik hulpdien­sten in gevaar

Onbekenden hebben vanochtend rond 03.00 uur apparatuur van een zendmast aan de Ruijtersweg in Echt vernield. Hierdoor is niet alleen flinke schade ontstaan, maar is ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten in gevaar gekomen. Dat maakte de politie bekend.