Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Brugstraat in Swalmen

UPDATE Grote brand bij voormalige seksclub Yin Yang in Roermond

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zeer grote brand gewoed bij de voormalige seksclub Yin Yang aan de Heinsbergerweg in Roermond. Even voor 05.00 uur was het vuur grotendeels onder controle, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.