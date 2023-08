Ongeval met letsel op Koninginnelaan in Roermond

112 Melding Middel­brand op Stadsweide in Roermond

Dinsdagochtend is brand uitgebroken aan de Stadsweide in Roermond. Meerdere brandweervoertuigen zijn gealarmeerd. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.