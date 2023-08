Ongeval met letsel op Venloseweg in Roermond

Man vrijgela­ten die werd verdacht van dood vriendin in Roermond

De politie heeft de 47-jarige man vrijgelaten die vrijdag werd opgepakt in een woning aan de Vismarkt in Roermond. In dat huis vond de politie vlak daarvoor het stoffelijk overschot van een 51-jarige vrouw, een familielid van de vorig jaar om het leven gebrachte 9-jarige Gino. De politie ziet de man niet langer als verdachte.