Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding op A73

Update Invallen politie in Limburg en Utrecht om Duitse plofkraken

De politie heeft vandaag op meerdere plaatsen in Utrecht en Limburg invallen gedaan in panden, die mogelijk verband houden met plofkraken in Beieren en Baden-Württemberg. De Duitse politie vroeg de Nederlandse politie om verdachten aan te houden en panden te doorzoeken. In Roermond vond de politie explosieven in een autobedrijf aan de Thomas Alva Edisonweg. Over de hoeveelheid kon een woordvoerster van de politie Limburg nog niets zeggen.

30 januari