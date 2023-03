Voetganger (75) overleden na aanrijding door bestelbus in Roermond: politie zoekt getuige

13-jarige jongen opgepakt na brandstich­ting school Roermond, gericht tegen docent

De politie heeft zondagmiddag een 13-jarige jongen uit Roermond aangehouden op verdenking van brandstichting in een middelbare school in zijn woonplaats. Hij zou een kantoorruimte in de school in brand hebben gestoken uit onvrede met een docent van het Broekhin College aan de Bob Boumanstraat in Roermond.