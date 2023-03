Bestuurder aangehouden na eenzijdig ongeval in Rotterdam

Bandenprik­ker voor de rechter: ‘Hij had het waanidee in zijn hoofd dat hij zichzelf moest verdedigen’

Hij dreef in negen dagen tijd 305 autobezitters tot wanhoop, toen hij hun banden had lek gestoken. De politie is nog druk met het verwerken van alle aangiftes, het systeem kon zoveel aangiftes niet aan. De politie maakte massaal jacht op de Capellenaar en pakte hem uiteindelijk op. Maar wat dreef hem nou? Donderdag deed de notoire bandenprikker Jhon B. voor het eerst van zich spreken.