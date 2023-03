‘Beveiliger’ of ‘reparateur’: man (59) zou zich schuldig hebben gemaakt aan babbeltrucs bij ouderen

Dode man (24) gevonden in gevangenis, Haagse celgenoot aangehou­den: ‘Heftig incident’

In de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een dode gedetineerde gevonden. De celgenoot van de man is daarna aangehouden. Het slachtoffer is een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, de verdachte een 29-jarige Hagenaar.