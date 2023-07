Man gewond na vechtpartij Meerdervoorstraat

met video Scooter en bestelbus botsen op elkaar in Schiedam, scooterrij­der gewond naar het ziekenhuis

Aan de Westfrankelandsedijk in Schiedam zijn dinsdagmiddag een scooter en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen. Hierbij is de scooterrijder zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was na het incident nog wel aanspreekbaar en bij kennis, laat de politie weten.