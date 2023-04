Man zwaargewond na steekpartij op Hoenkamp

MET VIDEO Bestelbus schiet stoep op na botsing met tram: voorbijgan­ger (70) raakt zwaarge­wond

Een vrouw is bekneld geraakt tussen een woninggevel en een bestelbusje op de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Het 70-jarige slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het bestelbusje schoot de stoep op, luttele seconden nadat een tram met het voertuig in botsing kwam.