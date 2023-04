Onfortuinlijke duif botst op PostNL-busje en komt vast te zitten, brandweer biedt redding

update Opslagruim­te Leefgoed de Olifant verwoest door brand: ‘Alleen de toiletpot­jes zie ik nog staan’

Een opslagplaats van Leefgoed de Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door brand. De schade is enorm. ,,We kunnen niks nu, niet eens een eitje maken.”