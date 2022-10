Rotterdammer (16) gewond na steekpartij in de buurt van kermis

Auto crasht tegen vangrail op verbin­dings­weg A16/A20

Op de verbindingsweg van de A16 richting Breda met de A20 is rond 1.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag een auto gecrasht. De 39-jarige vrouw uit Rotterdam die achter het stuur zat was bij kennis toen de politie arriveerde. Een 46-jarige Rotterdammer die op de bijrijdersstoel zat, lag op het wegdek. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

12:08