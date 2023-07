Svetlana (32) lag in een plas bloed onderaan de trap: ‘In een flits was ze weg’

Vrouw zwaarge­wond na aanrijding met vuilniswa­gen

Een vrouw is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval met een vuilniswagen bij het winkelcentrum in Hoogvliet. De vrouw stak vermoedelijk de weg over toen ze werd aangereden. Het slachtoffer is met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.