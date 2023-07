Twee verdachten aangehouden voor mislukte aanslag op 'tattookiller' Cor P.

MET VIDEO Motorrij­der (59) uit Rotterdam komt om het leven bij botsing met auto in Hardinx­veld-Giessendam

Een 59-jarige motorrijder uit Rotterdam is donderdag aan het eind van de middag om het leven gekomen bij een ongeval op de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam. Hij kwam in botsing met een automobilist. Pogingen om de man te reanimeren mochten niet meer baten. Hij overleed ter plekke.