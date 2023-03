Weer een overval op Ambachtsplein: man bedreigt personeel Kruidvat met mes

Minderjari­ge gewond bij steekpar­tij op het Schouwburg­plein

Een minderjarig persoon is vrijdagmiddag rond 17.40 uur licht gewond geraakt bij een steekpartij op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het slachtoffer, vermoedelijk rond een jaar of 16, werd aangetroffen voor de Albert Heijn en is naar het ziekenhuis vervoerd.