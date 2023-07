Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Kanaalweg in Warmenhuizen

'Bom' bij Alkmaarse rechtbank blijkt speelgoed­au­to, man opgepakt

De bommelding die vanmorgen de rechtbank van Alkmaar op z’n kop zette, lijkt afkomstig te zijn van een 39-jarige man, meldt NH Nieuws. De Heerhugowaarder was aanwezig bij een zitting en had een grote doos bij zich: ,,De man heeft na de rechtszaak zelf geroepen dat daar explosieven in zouden zitten”, vertelt woordvoerder Erwin Sintenie van de politie.