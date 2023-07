Explosie in Schiedam: voordeur van woning zwaar beschadigd

MET VIDEO/UPDATE Burgemees­ter sluit woning in Capelle waar al twee keer een explosief afging

Bij een woning aan de Ericastraat in Capelle aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Het is al de tweede keer in twee maanden dat bij dit huis een explosief afging. De woning is voor twee weken gesloten door burgemeester Peter Oskam.