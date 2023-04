Meerdere huisdieren omgekomen bij felle brand in portiekflat

Met video Scooter vliegt tijdens het tanken in brand, tankstati­on voorlopig gesloten

Het tankstation aan de Anna van Saksenweg in Vlaardingen is noodgedwongen gesloten. Dinsdagavond vloog een scooter bij het tankstation in brand, waardoor het pompgedeelte van het station ernstig beschadigd raakte. De oorzaak van de brand is nog onbekend.