Twee gewonden door mishandeling bij woningoverval in Geleen

UPDATE Ammoniak­lek op industrie­ter­rein Geleen onder controle

Op industrieterrein Chemelot in Geleen is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote hoeveelheid ammoniak weggelekt. Door nog onbekende oorzaak is een lek ontstaan in een vat met daarin vijf kubieke meter ammoniak, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. ,,Het vat is leeggestroomd en het gevaar is geweken.”