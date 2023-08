Middelbrand in Hindeloopen, traumahelikopter rukt uit voor mogelijk slachtoffer

112 MeldingWoensdagmiddag is brand in een woning uitgebroken aan de Schuilenburg in Hindeloopen. Meerdere brandweervoertuigen zijn gealarmeerd. Bij de brand is mogelijk een persoon zwaar gewond geraakt. Onbekend is nog waardoor de brand is ontstaan.