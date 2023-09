Ongeval met letsel op N359 in Parrega

Auto slaat over de kop op de A6 Swifter­bant: extra reistijd richting Emmeloord

Op de A6 bij Swifterbant is een auto op zijn dak beland. Daardoor is de snelweg vanaf Lelystad in de richting van Emmeloord lange tijd dicht geweest. De extra reistijd is opgelopen tot 45 minuten.