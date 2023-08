Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Duinweg Midsland in Midsland

112 Melding Middel­brand in West-Terschel­ling op Zwarteweg

Woensdagmiddag is brand uitgebroken aan de Zwarteweg in West-Terschelling. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.