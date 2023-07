Woning vliegt in brand na blikseminslag in Terschelling

112 Melding Middel­brand op Burgemees­ter Reedeker­straat in West-Terschel­ling

Woensdagochtend is brand in een woning uitgebroken aan de Burgemeester Reedekerstraat in West-Terschelling. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.