Buitenbrand in Burgum op Langelaan

Automobi­list wordt onwel en botst tegen drie auto's in Wijnjewou­de: bestuurder naar ziekenhuis gebracht

Vanochtend is een automobilist onwel geworden op de Merkebuorren in het Friese Wijnjewoude, waarna hij tegen een drietal geparkeerde auto's aan is gereden. De bestuurder is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht.